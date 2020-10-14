Россия рекордно быстро доставила космонавтов на МКС

Между вылетом и стыковкой прошло три часа и три минуты. Это рекорд по времени полёта до станции. «Союз МС-17» в этот раз обошёл показатели грузового корабля «Прогресс МС-15», который в своё время пристыковался к МКС через три часа 18 минут после старта. «Коммерсант» пишет, что «Союз МС-17» сделал два витка вокруг Земли.

На МКС отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Сейчас на станции находятся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди. Они вернутся на Землю уже 22 октября.