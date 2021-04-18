Наука и технологии
Сегодня в 15:20
Россия решила перестать работать на МКС к 2025 году
Станция уже слишком старая
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Россия откажется от участия в проекте Международной космической станции (МКС).
Как пишут СМИ, Россия примет решение о продолжении эксплуатации МКС после 2024 года. Она предупредит об этом иностранных партнёров.
В аппарате вице-премьера отметили, что сроки существования МКС давно истекли. Сейчас состояние станции оставляет желать лучшего. Кроме того, в последнее время всё чаще сообщают о различных технических неисправностях. Россия намерена провести техническое обследование МКС, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций.
ТАСС также отмечает, что 12 апреля на совещании с Путиным обсуждался вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции.