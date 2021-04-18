Россия решила перестать работать на МКС к 2025 году

Как пишут СМИ, Россия примет решение о продолжении эксплуатации МКС после 2024 года. Она предупредит об этом иностранных партнёров.

В аппарате вице-премьера отметили, что сроки существования МКС давно истекли. Сейчас состояние станции оставляет желать лучшего. Кроме того, в последнее время всё чаще сообщают о различных технических неисправностях. Россия намерена провести техническое обследование МКС, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций.

ТАСС также отмечает, что 12 апреля на совещании с Путиным обсуждался вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции.