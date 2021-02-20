Россия решилась начать продажи сверхтехнологичного истребителя Су-57Э странам-партнёрам

Пока ни одна страна не купила российский истребитель пятого поколения. Рособоронэкспорт сейчас работает над этим. Пока ведутся предварительные консультации с отдельными странами мира. О каких странах идёт речь, не поясняется.

Naked Science отмечает, что скоро состоится оружейная выставка IDEX-2021 в Объединённых Арабских Эмиратах. Россия в ней тоже участвует. Она покажет, например, новый танк Т-14 на базе «Арматы».

Ранее главным партнёром России по поставкам истребителя Су-57 на экспорт была Индия. Однако в 2018 году страна отказалась от проекта. Ещё одним партнёром раньше называли Алжир.

Сама Россия должна получить 76 истребителей пятого поколения. Перевооружение должно завершиться во второй половине 2020-х годов.