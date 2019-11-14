Россия сделает Балтийский флот мощнее

Подобное вооружение уже есть у Черноморского и Тихоокеанского флотов. Боевое объединение на Балтийском море может получить получить серию дизель-электрических подлодок проекта 636.3, которые способны нести «Калибры». Так Россия существенно усилит ударный потенциал на Балтике.

Об этом ТАСС сообщили два источника в кораблестроительной отрасли. Один из них заявил, что в серии для Балтийского флота может быть построено не шесть подлодок, как для других объединений, а меньше. В Главкомате Военно-морского флота (ВМФ) информацию пока никак не прокомментировали.

Подводные лодки проекта 636.3 имеют длину 74 метра, а их максимальное водоизмещение составляет более 3900 тонн. Субмарины могут погружаться на глубину до 300 метров.