Россия сделает своё гиперзвуковое оружие ещё быстрее

Об этом представитель российского оборонного ведомства рассказал в интервью газете «Красная Звезда». По его словам, сейчас ведутся работы по расширению областей применения и номенклатуры вооружения, а также улучшения его тактико-технических характеристик. Кроме того, идёт отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта, дальности, точности наведения.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что скорость «Кинжала» достигла 10 Махов во время недавних испытаний в российской Арктике. Тогда ракета была запущена с истребителя МиГ-31К. На сегодняшний день на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами.

Что касается «Цирконов», то, согласно открытым источникам, на испытаниях скорость ракет достигала отметки в 8 Mахов.