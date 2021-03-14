Россия сделала свой суперкомпьютер мощнее в 4,5 раза

Суперкомпьютер установлен в Объединённом институте высоких температур РАН (ОИВТ РАН). Для его модернизации специалисты добавили в аппаратную часть более 20 вычислительных узлов. Теперь из 44, а мощность суперкомпьютера превышает 100 Тфлопс.

Ростех напомнил, что в «Фишере» используется российская система погружного охлаждения. Благодаря ней достигается равномерная и энергоэффективная терморегуляция при вычислительной нагрузке. Из-за этого суперкомпьютеру не нужно специально подготовленное помещение.

Модернизация открыла новые возможности для обработки больших данных, обучения нейронных сетей, моделирования характеристик новых изделий и других задач.

Суперкомпьютер «Фишер» на базе коммуникационной сети «Ангара» ввели в эксплуатацию в 2019 году.