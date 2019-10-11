Россия скоро догонит США по масштабам ожирения

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страной с самым большим процентом жителей, страдающих ожирением, является США (38%). Россия пока отстаёт (26% среди женщин и 14% среди мужчин), но по информации Роспотребнадзора, темпы роста заболеваемости увеличиваются. Особенно среди людей в возрасте от 30 лет.

«Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжёлые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет», — сообщают в ведомстве.

При этом специалисты уверены, что рост числа страдающих ожирением граждан связан не с покупательной способностью россиян, а с неправильной культурой питания.