Россия скоро вооружится первыми двумя ядерными ракетами с «Авангардом»

Речь идёт о баллистических ракетах УР-100Н УТТХ, оснащённых ядерным планирующим блоком «Авангард». Как сообщил журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе, на дежурство оружие заступит в Домбаровской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В настоящее время в позиционном районе идут работы по загрузке обеих ракет в шахты, а также проводятся проверки функционирования защищённого командного пункта.

«Авангард» — комплекс стратегического назначения, боевой блок которого способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука. Впервые об оружии рассказал в 2018 году Путин. По его словам, «Авангард», наряду с ракетами «Сармат», комплексами «Кинжал» и «Пересвет», увеличивает потенциал армии и флота и обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия.