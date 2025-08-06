Россия соберёт мировых экспертов для обсуждения позитивного будущего

В треке «Технологии» — разговор о ключевых инновациях: искусственный интеллект, кибербезопасность, биотехнологии, цифровой космос и новые материалы.

Трек «Глобальное сотрудничество» будет посвящён объединяющим ценностям, международным проектам и роли России в совместном развитии с Глобальным Югом и Африкой.

Также готовится открытая просветительская программа для широкой аудитории — лекции, дискуссии и творческие встречи о науке, технологиях, искусстве и образах будущего. Регистрация на неё откроется в сентябре на сайте future.russia.ru.