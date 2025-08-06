Россия соберёт мировых экспертов для обсуждения позитивного будущего

Россия соберёт мировых экспертов для обсуждения позитивного будущегоНа международном симпозиуме в Москве
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Программа поделена на три основных направления: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество».
В треке «Общество» обсудят демографические вызовы, развитие городов, культуру будущего, влияние технологий на рынок труда и общество. Запланированы творческие мастерские и медиалаборатории по созданию вдохновляющих образов будущего.
В треке «Технологии» — разговор о ключевых инновациях: искусственный интеллект, кибербезопасность, биотехнологии, цифровой космос и новые материалы.
Трек «Глобальное сотрудничество» будет посвящён объединяющим ценностям, международным проектам и роли России в совместном развитии с Глобальным Югом и Африкой.
Также готовится открытая просветительская программа для широкой аудитории — лекции, дискуссии и творческие встречи о науке, технологиях, искусстве и образах будущего. Регистрация на неё откроется в сентябре на сайте future.russia.ru.