Наука и технологии
Опубликовано 06 августа 2025, 18:00
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Россия соберёт мировых экспертов для обсуждения позитивного будущего

На международном симпозиуме в Москве
7–8 октября в Национальном центре «Россия» в Москве пройдёт II Международный симпозиум «Создавая будущее». Он соберёт более 7000 экспертов из России, стран БРИКС, ШОС, Европы, США и Азии. Участники будут обсуждать, каким может быть позитивное будущее человечества.
Россия соберёт мировых экспертов для обсуждения позитивного будущего

© Ferra.ru

Программа поделена на три основных направления: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество».

В треке «Общество» обсудят демографические вызовы, развитие городов, культуру будущего, влияние технологий на рынок труда и общество. Запланированы творческие мастерские и медиалаборатории по созданию вдохновляющих образов будущего.

Россия соберёт мировых экспертов для обсуждения позитивного будущего

© Ferra.ru

В треке «Технологии» — разговор о ключевых инновациях: искусственный интеллект, кибербезопасность, биотехнологии, цифровой космос и новые материалы.

Трек «Глобальное сотрудничество» будет посвящён объединяющим ценностям, международным проектам и роли России в совместном развитии с Глобальным Югом и Африкой.

Также готовится открытая просветительская программа для широкой аудитории — лекции, дискуссии и творческие встречи о науке, технологиях, искусстве и образах будущего. Регистрация на неё откроется в сентябре на сайте future.russia.ru.