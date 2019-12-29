Россия сообщила об усилении военного присутствия США у берегов Чукотки

По словам начальника штаба, сейчас Военно-морские силы (ВМС) Соединённых Штатов увеличивают состав группировок и отрабатывает вопросы высадки морского десанта на указанной территории. Собеседник отметил, что американские военные и ранее проявляли активность, но то была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка.

Начальник штаба добавил, что российские войска особенно пристально следят за чукотским операционным направлением.

«РИА Новости» также напомнило, что ранее начальник Генерального штаба заявил, что интенсивные военные учения НАТО свидетельствуют о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту. Кроме того, страны-участники альянса нарастили расходы на оборону с 2016 года.