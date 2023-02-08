Россия создала дальний беспилотник ТрАМП

Разработка представляет собой похожий на самолет беспилотник с классической компоновкой. Главной особенностью “ТрАМПа” является наличие большого грузового пространства объемом 2650 литров. На борт можно загрузить габаритный груз и сбросить его с парашютом в определенной точке. Беспилотник также может выполнять задачи, которые опасны для пилотируемых самолетов, в сложных погодных условиях.

Дрон можно использовать для мониторинга больших территорий или в сельском хозяйстве (распыление удобрений, например).