Россия создала дальний беспилотник ТрАМП

Россия создала дальний беспилотник ТрАМПДля разнообразных целей
В России создали транспортный беспилотник большой дальности типа "ТрАМП" (транспортная авиационная многофункциональная платформа), сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Среди характеристик: возможность перевозить до 250 килограммов груза на расстояние более 600 километров.
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Разработка представляет собой похожий на самолет беспилотник с классической компоновкой. Главной особенностью “ТрАМПа” является наличие большого грузового пространства объемом 2650 литров. На борт можно загрузить габаритный груз и сбросить его с парашютом в определенной точке. Беспилотник также может выполнять задачи, которые опасны для пилотируемых самолетов, в сложных погодных условиях.
Дрон можно использовать для мониторинга больших территорий или в сельском хозяйстве (распыление удобрений, например).