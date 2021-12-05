Россия создаст автобус для работы при -50°C и бездорожье

Автобус проверят в экстремальных ситуациях в условиях Крайнего Севера. Транспортное средство должно работать при экстремальных температурах — минус 50 градусов по Цельсию и ниже. Бездорожье тоже не должно стать для такого автобуса проблемой.

Отмечается, что сейчас такой устойчивой техники у России нет. Существующие автобусы бессильны перед снежными заносами. Серийный выпуск новых автобусов должен начаться в 2024 году на автомобильном заводе «УРАЛ».

В транспортном средстве даже предполагается жилой модуль. Он поможет выжить пассажирам при аварийных ситуациях. В нём смогут сутки пробыть до 20 человек. Ещё арктический автобус сможет держаться на воде в течение часа.