Наука и технологии
Сегодня в 13:59
Россия создаст экипировку для экстремально жаркого климата
Специалисты «Калашникова» скоро начнут работу над ней
«Группа 99», входящая в состав концерна «Калашников», создаст экипировку для использования в экстремально жарком климате.
Об этом агентство ТАСС узнало от «Калашникова» на международной выставке вооружений IDEX 2021.
«Группа 99» намерена начать разработку специального комплекта для экстремального жаркого климата в 2021 году. Подробностей о будущей экипировке, к сожалению, не предоставили.
Также в концерне рассказали, что проект по созданию арктической экипировки «Нанук» переименовали. Теперь он носит название «Арктика» для «более чёткого и ясного отражения сути». В «Калашникове» пояснили, что новый арктический комплект постоянно совершенствуется. Уточняется, что эти изделия не являются серийными. Концерн создаёт их под заказчиков партиями.
Выставка IDEX 2021 проходит в Абу-Даби до 25 февраля.