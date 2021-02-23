Россия создаст экипировку для экстремально жаркого климата

Об этом агентство ТАСС узнало от «Калашникова» на международной выставке вооружений IDEX 2021.

«Группа 99» намерена начать разработку специального комплекта для экстремального жаркого климата в 2021 году. Подробностей о будущей экипировке, к сожалению, не предоставили.

Также в концерне рассказали, что проект по созданию арктической экипировки «Нанук» переименовали. Теперь он носит название «Арктика» для «более чёткого и ясного отражения сути». В «Калашникове» пояснили, что новый арктический комплект постоянно совершенствуется. Уточняется, что эти изделия не являются серийными. Концерн создаёт их под заказчиков партиями.

Выставка IDEX 2021 проходит в Абу-Даби до 25 февраля.