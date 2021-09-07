Россия создаст колёсный плавающий танк со 125-мм пушкой

Об этом «РИА Новости» рассказал заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев. Разработчики хотят поставить боевое отделение «Спрута-СДМ1» на колёсную базу. Эта база, как отмечает Будаев, скорее всего, будет плавающей. Пока она не определена. В России сегодня есть много удачных колёсных шасси. Выбор будет зависеть назначения колёсного танка, того, в какие войска он пойдёт.

В целом, колёсный «Спрут» будет ориентирован на экспорт. Дело в том, что из-за «российской географии» приоритет отдаётся гусеничным шасси.

Стоит отметить, что к колёсным танкам относятся французские бронемашины AMX-10RC, итальянские Centauro или японские MCV. Все они оснащены 105-мм орудиями.