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Россия создаст лазерное оружие для уничтожения беспилотников

А также оружие для подавления аппаратуры дронов
Заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко также рассказал журналистам, что в России идут работы по созданию лазерных комплексов для уничтожения беспилотников.

По словам Криворучко, которые передаёт газета «Коммерсант», сейчас в стране создают лазерное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также оптическими и оптико-электронными средствами противника.

Кроме того, в России планируют разработать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для противодействия высокоточному оружию.

Что касается беспилотников, то для борьбы с ними в России ещё создают радиочастотный комплекс. Он будет поражать радиоэлектронную аппаратуру дронов.

Криворучко также напомнил, что в России уже стоят на боевом дежурстве лазерные комплексы «Пересвет».