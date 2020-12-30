Россия создаст лазерное оружие для уничтожения беспилотников

По словам Криворучко, которые передаёт газета «Коммерсант», сейчас в стране создают лазерное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также оптическими и оптико-электронными средствами противника.

Кроме того, в России планируют разработать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для противодействия высокоточному оружию.

Что касается беспилотников, то для борьбы с ними в России ещё создают радиочастотный комплекс. Он будет поражать радиоэлектронную аппаратуру дронов.

Криворучко также напомнил, что в России уже стоят на боевом дежурстве лазерные комплексы «Пересвет».