Наука и технологии
Сегодня 11:35
Россия создаст лазерное оружие для уничтожения беспилотников
А также оружие для подавления аппаратуры дронов
Заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко также рассказал журналистам, что в России идут работы по созданию лазерных комплексов для уничтожения беспилотников.
По словам Криворучко, которые передаёт газета «Коммерсант», сейчас в стране создают лазерное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также оптическими и оптико-электронными средствами противника.
Кроме того, в России планируют разработать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для противодействия высокоточному оружию.
Что касается беспилотников, то для борьбы с ними в России ещё создают радиочастотный комплекс. Он будет поражать радиоэлектронную аппаратуру дронов.
Криворучко также напомнил, что в России уже стоят на боевом дежурстве лазерные комплексы «Пересвет».