Наука и технологии
Сегодня в 12:15
Россия создаст метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур-СПГ»
Это ракета с многоразовой ступенью
Стало известно, когда Россия закончит строительство метанового двигателя для многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ».
Согласно информации с сайта госзакупок, окончание работ запланировано на 2025 год. Договор же на строительство Роскосмос заключил ещё в 2020 году. Тогда глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что новая коммерческая ракета среднего класса заменит носители семейства «Союз-2». Также известно, что первая ступень ракеты «Амур-СПГ» будет многоразовой.
Чуть позже Илон Маск прокомментировал планы России создать новую ракету-носитель. Он заявил, что это хороший путь, но порекомендовал стремиться к полной многоразовости. Основатель SpaceX и Tesla также отметил, что для ракет-носителей Falcon 9 нет практического ограничения на количество повторных использований первой ступени.