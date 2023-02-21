Россия создаст отечественный сверхзвуковой пассажирский самолёт

Россия создаст отечественный сверхзвуковой пассажирский самолётОб этом сообщил глава Минпромторга
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о разработке сверхзвукового гражданского (из контекста — пассажирского) самолёта. Это совместный проект России и ОАЭ, но инициатор работ — Россия.
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По словам министра, Россия приглашает эмиратскую сторону к возможному участию на этапе разработки и привилегии научно-исследовательской работы (НИРа). При этом задача — получить не опытный образец, а демонстратор. Опытный образец предполагает большие инвестиции, но сначала нужен именно демонстратор, поскольку необходимо отработать технологию.
Во-первых, это проект российский. И мы пригласили коллег к данному проекту на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Такая работа и такое сотрудничество осуществляется, но пока это не в активной фазе.