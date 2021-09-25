Россия создаст полноценный широкополосный спутниковый интернет

Его слова приводит ТАСС. Рогозин отметил, что первым запуском «Скифа» Россия закрепит за собой необходимую орбитальную позицию. Там будет развёртываться полноценная система.

Запуск «Скифа» запланирован на октябрь 2020 года. Ранее компания «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнева заявила о начале изготовления космического аппарата связи.

Эти спутники разрабатываются в рамках программы «Сфера». Эта система будет состоять также из аппаратов дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов. Отмечается, что «Сфера» позволит не только предоставить широкополосный доступ в интернет, но и позволит организовать в России массовое движение беспилотников как в воздушном пространстве, так и на земле.