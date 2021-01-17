Россия создаст рассчитанный на 50 полётов ракетный метановый двигатель

Об этом пишет «РИА Новости». Роскосмос хочет, чтобы серийный образец жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) в составе первой ступени ракеты-носителя (РН) можно было использовать до 25, 50 раз.

Журналисты напоминают, что в прошлом году Роскосмос заключил контракт с КБ химавтоматики на создание двигателя РД-0169. Готовый образец должен быть получен к концу 2025 года. Двигатель будет работать на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

Что касается двухступенчатой ракеты «Амур-СПГ», то её планируют впервые запустить с космодрома Восточный в 2026 году. Эта ракета должна заменить «Союзы-2».