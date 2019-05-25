Россия создаст специальные ракеты для уничтожения электроники противника

Об этом сообщил заместитель гендиректора компании. Он заявил, что вопрос создания таких боеприпасов сейчас обсуждается. У «Техмаша» уже есть концептуальные идеи, которые компания может воплотить в жизнь при наличии соответствующего заказа.

Сообщается, что над подобными электромагнитными ракетами работает не только Россия, но и США с Израилем. Это, например, ракета CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) от американской корпорации Boeing. Известно, что существуют уже 20 таких ракет, которые переносятся бомбардировщиками B-52 Stratofortress.