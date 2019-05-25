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Россия создаст специальные ракеты для уничтожения электроники противника

Их разработает «Техмаш»
Научно-производственный концерн «Техмаш» рассказал о создании боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые могут поражать цель электромагнитным импульсом (ЭМИ). Это позволит выводить из строя бортовые системы противника.

Об этом сообщил заместитель гендиректора компании. Он заявил, что вопрос создания таких боеприпасов сейчас обсуждается. У «Техмаша» уже есть концептуальные идеи, которые компания может воплотить в жизнь при наличии соответствующего заказа.

Сообщается, что над подобными электромагнитными ракетами работает не только Россия, но и США с Израилем. Это, например, ракета CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) от американской корпорации Boeing. Известно, что существуют уже 20 таких ракет, которые переносятся бомбардировщиками B-52 Stratofortress.

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