Россия создаст специальный внедорожник для езды по Арктике

Отмечается, что автомобиль будет оборудован системой жизнеобеспечения. На транспорте будут установлены шины низкого давления с увеличенным размером, все из-за хрупкого верхнего слоя почвы Арктики. Подобная конструкция позволит машине проходить по глубокому снегу, либо заболоченным территориям.



На этом автомобиле можно будет перевозить медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты медосмотров и центры вакцинации. Испытание арктического автобуса назначено на 2023 год.



В апреле этого года был оценен российский беспилотник, который способен летать в течение полутора часов при температуре до минус 52 градусов по Цельсию. С помощью аппарата можно вести вести оптическое наблюдение с тепловизором