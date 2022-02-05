Россия создаст водородный авиадвигатель

Наука и технологии
Сегодня в 15:06
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Россия создаст водородный авиадвигательНа базе ВК-2500
Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») сообщил, что в 2022 году начнёт строить гибридную силовую установку на базе авиадвигателя ВК-2500. Она будет использовать водород.
Отмечается, что в ЦИАМ хотят создать установку с кратно большей мощностью — 1,5-2,0 МВт. Она будет отличаться использованием не только более мощного привода на базе двигателя ВК-2500, но и применением жидкого водорода в качестве топлива и хладагента.
Специалисты также рассказали, что понижение температуры позволяет практически утроить мощность электрических машин на ВТСП при сохранении массо-габаритных характеристик.
Ранее в ЦИАМ уже говорили о планах перевести двигатель ВК-2500 на водородное топливо. Тогда сообщалось, что демонстратор водородного самолёта может появиться после 2035 года.
Источник: РИА Новости