Россия создаст водородный авиадвигатель

Отмечается, что в ЦИАМ хотят создать установку с кратно большей мощностью — 1,5-2,0 МВт. Она будет отличаться использованием не только более мощного привода на базе двигателя ВК-2500, но и применением жидкого водорода в качестве топлива и хладагента.

Специалисты также рассказали, что понижение температуры позволяет практически утроить мощность электрических машин на ВТСП при сохранении массо-габаритных характеристик.

Ранее в ЦИАМ уже говорили о планах перевести двигатель ВК-2500 на водородное топливо. Тогда сообщалось, что демонстратор водородного самолёта может появиться после 2035 года.