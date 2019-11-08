Россия создаст ядерные ракеты назло США

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально», — отметил министр.

Он также сообщил, что Россия не будет размещать наземные РСМД в каком-либо регионе до тех пор, пока там не появятся ракеты аналогичного класса от США.

Напомним, стороны отказались продлить Договор о ликвидации РСМД. СМИ пишут, что в середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности.