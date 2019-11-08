Наука и технологии
Сегодня 17:23
Россия создаст ядерные ракеты назло США
Потому что США уже начали испытывать аналогичные ракеты
Российский министр иностранных дел заявил, что Россия начнёт разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Ранее изготовление такого вооружения было запрещено Договором о ликвидации РСМД. Он истёк 2 августа 2019 года.
«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально», — отметил министр.
Он также сообщил, что Россия не будет размещать наземные РСМД в каком-либо регионе до тех пор, пока там не появятся ракеты аналогичного класса от США.
Напомним, стороны отказались продлить Договор о ликвидации РСМД. СМИ пишут, что в середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности.