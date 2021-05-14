Наука и технологии
Вчера в 18:17
Россия создаст ядерный буксир для противоракетной и противовоздушной обороны
Но он будет выполнять и другие задачи
Стало известно, что российский космический ядерный буксир «Зевс» можно будет использовать для противоракетной и противовоздушной обороны страны. Она будет отслеживать летательные аппараты и указывать цели средствам поражения.
Как пишет «РИА Новости», ядерный буксир сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты. Кроме того, он будет способен передавать данные о засеченных объектах средствам ПВО.
«Зевс» сможет прикрыть зону радиусом от 2200 до 4300 километров. При максимальном значении в его зону действия войдёт все воздушное пространство России и даже часть пространства государств рядом.
Журналисты напомнили, что создание элементов ядерного буксира ведётся в России с 2010 года. «Зевс» работает на основе ядерной энергоустановки мегаваттного класса. В 2019 году впервые показали макет буксира.
«Зевс» планируют запустить на орбиту для испытаний в 2030 году. Ранее сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полётов к Луне и планетам.