Россия стала лидером по сокращению продолжительности жизни из-за пандемии

Учёные использовали базу данных человеческой смертности (HMD). Их интересовали данные за 2020 год.

Анализ показал, что никаких изменений ожидаемой продолжительности жизни не произошло в Дании, Исландии и Южной Корее. Наибольшее сокращение ожидаемой продолжительности жизни наблюдалось в России: среди мужчин на 2,33 года, среди женщин — на 2,14 года. Также в тройку «лидеров» вышли США — 2,27 года среди мужчин и 1,61 среди женщин, и Болгария — 1,96 года среди мужчин и 1,37 среди женщин.

В целом, среди людей моложе 65 лет количество потерянных лет жизни было относительно низким. Однако исключение составили Россия, Болгария, Литва и США. Также есть общая тенденция — ожидаемая продолжительность жизни больше сократилась среди мужчин, чем среди женщин.