Россия стала мировым лидером по запросам на удаление информации из Google

В период с 2011 по 2020 год российские власти отправляли запросы в Google 123 606 раз (60,6% от всех запросов). Госорганы требовали удалить более 950 тысяч единиц контента. Чаще всего запросы касались Google и YouTube.

Россия использует многочисленные новые законы, чтобы добиваться удаления контента. Так, новые записи в «Едином реестре запрещённых сайтов» сами по себе считаются запросом на удаление.