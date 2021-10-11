Россия стала мировым лидером по запросам на удаление информации из Google

Наука и технологии
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Россия стала мировым лидером по запросам на удаление информации из GoogleЗа последние десять лет количество запросов сильно выросло
Издание «Би-би-си» узнало, что Россия за последние десять лет стала абсолютным лидером по числу требований об удалении контента из Google. Такие запросы делают российские власти.
Сообщается, что на Россию с 2011 года приходится более половины от общего числа таких запросов по всему миру. В последние годы Google стала удовлетворять запросы чаще. Эксперты считают, что дело в растущем количестве российских законов относительно интернета.
В период с 2011 по 2020 год российские власти отправляли запросы в Google 123 606 раз (60,6% от всех запросов). Госорганы требовали удалить более 950 тысяч единиц контента. Чаще всего запросы касались Google и YouTube.
Россия использует многочисленные новые законы, чтобы добиваться удаления контента. Так, новые записи в «Едином реестре запрещённых сайтов» сами по себе считаются запросом на удаление.