Наука и технологии
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Россия стала мировым лидером по запросам на удаление информации из Google

За последние десять лет количество запросов сильно выросло
Издание «Би-би-си» узнало, что Россия за последние десять лет стала абсолютным лидером по числу требований об удалении контента из Google. Такие запросы делают российские власти.
Россия стала мировым лидером по запросам на удаление информации из Google

Сообщается, что на Россию с 2011 года приходится более половины от общего числа таких запросов по всему миру. В последние годы Google стала удовлетворять запросы чаще. Эксперты считают, что дело в растущем количестве российских законов относительно интернета.

Россия стала мировым лидером по запросам на удаление информации из Google

В период с 2011 по 2020 год российские власти отправляли запросы в Google 123 606 раз (60,6% от всех запросов). Госорганы требовали удалить более 950 тысяч единиц контента. Чаще всего запросы касались Google и YouTube.

Россия использует многочисленные новые законы, чтобы добиваться удаления контента. Так, новые записи в «Едином реестре запрещённых сайтов» сами по себе считаются запросом на удаление.