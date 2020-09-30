Наука и технологии
Сегодня 15:13
Россия стала страной с самым большим числом хакерских атак
Чаще всего нападают на США и Британию
Microsoft представила ежегодный доклад по кибербезопасности. В нём компания заявила, что за последний год большая часть хакерских атак в мире была связана с действиями России. Также много кибератак исходило из Ирана, Китая и Северной Кореи.
Microsoft проанализировала период с июля 2019 года по июнь 2020 года. Компания пояснила, что уведомляет пользователей об атаках хакеров, «санкционированных властями государств».
По статистике Microsoft, за последний год на Россию приходится 52% таких атак. За ней следуют Иран (25%), Китай (12%) и КНДР (11%).
Чаще всего целями кибератак являются США (69%), Великобритания (19%), Канада (5%), Южная Корея (4%) и Саудовская Аравия (3%).
В Microsoft отметили, что хотят защитить своих клиентов и привлечь их внимание к хакерским атакам.