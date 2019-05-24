Россия теряет контроль в море из-за массовых поломок атомных подводных лодок

Как сказано в посте, многоцелевая компонента российских атомных подводных плавающих средств за шесть последних лет оказалась в удручающем состоянии. Она начала «просто таять на глазах» вместо восстановления боеготовности. Автор перечисляет восемь АПЛ, которые сейчас уже почти ни на что не годятся. Это К-223 «Подольск», К-433 «Святой Георгий Победоносец», К-322 «Кашалот», К-331 «Магадан», К-295 «Самара», Б-239 «Карп», Б-276 «Кострома» и Б-414 «Даниил Московский». Часть из них уже списана, или находится в консервации, или будет утилизирована в ближайшее время.

Автор считает, что на атомные подводные силы в России махнули рукой и отодвинули их на задний план. Субмарины оказались в таком плачевном положении не только из-за недостатка финансов, но и из-за неспособности соответствующих заводов ремонтировать их. Автор считает, что число утраченных подлодок в будущем может только возрасти.