Наука и технологии
Сегодня 15:40
Россия улучшила защиту бронемашин
Первые машины с усиленной защитой уже поступают в войска
Издание «Известия» сообщило, что российские бронетранспортёры и боевые машины пехоты получили дополнительные защитные экраны — решётки и бронированные щиты.
Журналисты пишут, что с этого года такими экранами начнут оснащать основную рабочую технику российских мотострелков. Это решение радикально повышает защиту бронетехники на поле боя, говорят эксперты.
Первые партии машин с усиленной защитой уже начали поступать в войска Южного и Западного военных округов. Всего применяются два вида защиты: бронеплиты, которыми укрепляют уязвимые места машины, и решётчатые экраны. Полный вес оборудования составляет около тонны. Его можно быстро установить или демонтировать.
Сообщается, что комбинированные экраны защищают бронетехнику от пуль калибра 7,62 мм и 12,6 мм на дистанциях 400 метров и более. Также защита может спасти машину от противотанковых гранат и ракет с 50-процентной вероятностью.