Россия улучшила защиту бронемашин

Журналисты пишут, что с этого года такими экранами начнут оснащать основную рабочую технику российских мотострелков. Это решение радикально повышает защиту бронетехники на поле боя, говорят эксперты.

Первые партии машин с усиленной защитой уже начали поступать в войска Южного и Западного военных округов. Всего применяются два вида защиты: бронеплиты, которыми укрепляют уязвимые места машины, и решётчатые экраны. Полный вес оборудования составляет около тонны. Его можно быстро установить или демонтировать.

Сообщается, что комбинированные экраны защищают бронетехнику от пуль калибра 7,62 мм и 12,6 мм на дистанциях 400 метров и более. Также защита может спасти машину от противотанковых гранат и ракет с 50-процентной вероятностью.