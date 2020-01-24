Россия улучшит бомбардировщики Су-34, опираясь на опыт в Сирии

Поставки самолётов в Воздушно-космические силы (ВКС) начнутся уже в этом году. Аппараты будут оснащены обновлёнными авионикой и вооружениями, а также универсальными контейнерами разведки (УКР). Последние создали в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч».

Именно УКР, которые, кстати, имеют три варианта (радиотехнический, оптико-электронный и радиолокационный), улучшат способности Су-34 НВО по обнаружению наземных и воздушных целей. Например, радиолокационный УКР будет оснащён радаром четвёртого поколения «Пика-М» и сможет отслеживать наземные цели в условиях высокой облачности.

Кроме того, Су-34 НВО будут защищены от средств противовоздушной обороны (ПВО) противника модифицированным комплексом радиоэлектронного подавления «Хибины».