Россия улучшит характеристики сверхзвуковой противокорабельной ракеты

Гендиректор сообщил, что предприятие предложило улучшить лётные характеристики ракеты, чтобы повысить эффективность комплекса в целом. Он также напомнил, что «Оникс» — это универсальные ракеты, которые могут поражать различные типы морских целей: и крупные надводные корабли с мощной системой ПВО, и ракетные катеры на максимальной скорости. Устанавливать ракеты можно тоже хоть на подводных лодках, хоть на надводных кораблях и катерах, самолётах и береговых установках.

Преодолевать ПВО противника «Ониксу» удаётся за счёт большой сверхзвуковой скорости на всей траектории полёта. Ракета может поражать маневренные цели на дальности до 300 километров.