Россия улучшит характеристики военных самолётов дальней авиации

ПАК ДА — проект стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения. Разрабатывает его компания «Туполев». Её представители рассказали СМИ, что комплекс испытают на Жуковской лётно-испытательной и доводочной базе (ЖЛИ и ДБ).

Помимо ПАК ДА там же проведут испытания глубоко модернизированных аппаратов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС.

Также глава «Туполева» сообщил, что в планах предприятия «работы по созданию среднего военно-транспортного самолёта (на замену Ан-12) и сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения».

Журналисты напоминают, что в январе директор «Туполева» рассказывал, что на создание ПАК ДА уйдёт пять-семь лет.