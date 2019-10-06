Россия улучшит точность навигационной системы ГЛОНАСС до 2021 года

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на материалы компании «Ингосстрах». Согласно документам, до 2021 года на орбиту хотят вывести два спутника «Глонасс-М», один «Глонасс-К» и один «Глонасс-К2». Их запустят на ракетах-носителях «Союз-2.1б».

На сегодняшний день в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 27 аппаратов (из них только два «Глонасса-К»). 22 спутника работают по целевому назначению, два находятся в резерве, один — на этапе испытаний, два — на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами необходимы 24 работающих аппарата.