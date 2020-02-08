Россия усилит боевую подготовку Черноморского флота

О планах стало известно после военного совета в штабе Черноморского флота. Сообщается, что качество и количество мероприятий боевой подготовки — один из приоритетов в деятельности объединения.

«Среди основных задач, которые корабельным соединениям флота и воинским частям предстоит решать в 2020 году, были отмечены: увеличение интенсивности и качества выполнения задач боевой подготовки, обеспечение приёма в боевой состав Черноморского флота новых образцов военной техники, а также выполнение задач в Средиземном море», — рассказал официальный представитель флота.

На прошедшем военном совете командующий объединения также вручил военнослужащим флота государственные награды и ведомственные награды Минобороны России.