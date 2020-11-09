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Россия усилит западные границы «супертанками»
72Б3М
Военные части Калининградской области начали перевооружать на «супертанки» — одни из мощнейших машин Т-72Б3М. Они оснащены ракетами, имеют лучшую защиту, могут бороться даже с вертолётами противника. По мнению экспертов, Россия усилит западные границы из-за расширения сил НАТО в регионе.
Как пишет «Известия» со ссылкой на источники, Т-72Б3М получат танковые батальоны 7-го мотострелкового полка и 79-й отдельной бригады. Переоснащение хотят завершить к концу 2021 года. Новые танки заменят устаревшую модификацию Т-72Б1.
«Супертанки» Т-72Б3М, как их назвали «Известия», обладают повышенной защищённостью, огневой мощью и современными средствами связи. Они могут интегрироваться в систему управления тактического звена. Эксперты считают, что Т-72Б3М повысят ударные возможности Калининградского особого района.