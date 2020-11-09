Россия усилит западные границы «супертанками»

Как пишет «Известия» со ссылкой на источники, Т-72Б3М получат танковые батальоны 7-го мотострелкового полка и 79-й отдельной бригады. Переоснащение хотят завершить к концу 2021 года. Новые танки заменят устаревшую модификацию Т-72Б1.

«Супертанки» Т-72Б3М, как их назвали «Известия», обладают повышенной защищённостью, огневой мощью и современными средствами связи. Они могут интегрироваться в систему управления тактического звена. Эксперты считают, что Т-72Б3М повысят ударные возможности Калининградского особого района.