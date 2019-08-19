Россия усилит железнодорожные войска новой техникой

В Западном военном округе уже создали два новых батальона железнодорожных войск. В скором времени такие появятся во всех округах. Железнодорожным войскам дадут на вооружение современные тягачи, бульдозеры, вездеходы, болотоходы, амфибии, автомобили и инженерную технику.

Всё это происходит из-за того, что железнодорожников в последнее время активно привлекают к ликвидации последствий стихийных бедствий в регионах. В Иркутской области, например, две бригады железнодорожных войск устраняют последствия паводков.

На сегодняшний день основу железнодорожных войск составляют 10 отдельных бригад. В каждой из них есть батальоны следующих типов: понтонно-мостовые, ремонтно-восстановительные, путевые, мостовые, батальоны механизации.