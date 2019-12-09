Россия усовершенствует фрегаты-«невидимки»

Об этом заявил президент Объединённой судостроительной корпорации. По его словам, фрегаты проекта 22350 станут основой кораблей дальней морской зоны. Модернизация их будет завершена к 2022 году.

«Стелс» в приставке означает, что фрегаты имеют специальную архитектуру надстройки, благодаря которой снижается отражающая поверхность. Это уменьшает их радиолокационную заметность. Суда проекта 22350 могут вести бои против надводных кораблей и подлодок противника и отражать атаки воздушных средств нападения в дальней океанской зоне.

«Интерфакс» пишет, что фрегаты данной серии, а именно «Адмирал Касатонов», «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» должны стать наиболее современными кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России в своём классе.