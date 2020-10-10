Россия усовершенствует зенитные ракетные системы С-400 и С-300

Как пишет издание «Известия», одновременно могут быть применены сверхдальнобойные ракеты и ракеты ближнего действия с высокой манёвренностью. Выбор боекомплекта будет зависеть от тактической обстановки.

Сейчас и С-300, и некоторые С-400 оснащены только одним типом ракет, который выбрали заранее. Для его замены нужно вывести системы с позиции.

Журналисты сообщили, что улучшения коснутся самых новых вариантов С-300 — С-300ПМ. Что касается С-400, то здесь будут доработаны наоборот ранние версии комплексов. У новых и экспортных вариантов уже есть возможность комбинировать боеприпасы.

Эксперты надеются, что улучшенные зенитные ракетные системы значительно повысят возможности российской противовоздушной обороны.