Россия успешно испытала инновационную систему защиты от ударов беспилотников

Опубликовано 28 ноября 2024, 10:301 мин.
Россия успешно испытала инновационную систему защиты от ударов беспилотниковДля защиты особо важных мест
Российские ученые успешно испытали инновационную систему защиты, предназначенную для защиты критически важных объектов инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости. В системе используются высокопрочные тросы и сетка, способные выдержать удар бетонного блока весом в несколько тонн.
Система была разработана на основе технических характеристик зарубежных беспилотников со взлетной массой до 60 килограммов, скоростью от 110 до 150 километров в час, практическим потолком в 6000 метров и полезной нагрузкой 20−29 килограммов. Длина фюзеляжа этих беспилотников составляет 2,8 метра, а размах крыльев — до 4,8 метра.
Система защиты состоит из прочных сеток, закрепленных на опорных стойках с помощью тросов и омегаобразных зажимов. Она уже прошла успешные испытания на военном объекте в Подмосковье, где продемонстрировала высокую эффективность и надежность.