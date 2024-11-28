Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 10:30
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Россия успешно испытала инновационную систему защиты от ударов беспилотников

Для защиты особо важных мест
Российские ученые успешно испытали инновационную систему защиты, предназначенную для защиты критически важных объектов инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости. В системе используются высокопрочные тросы и сетка, способные выдержать удар бетонного блока весом в несколько тонн.
Россия успешно испытала инновационную систему защиты от ударов беспилотников
© Ferra

Система была разработана на основе технических характеристик зарубежных беспилотников со взлетной массой до 60 килограммов, скоростью от 110 до 150 километров в час, практическим потолком в 6000 метров и полезной нагрузкой 20−29 килограммов. Длина фюзеляжа этих беспилотников составляет 2,8 метра, а размах крыльев — до 4,8 метра.

Система защиты состоит из прочных сеток, закрепленных на опорных стойках с помощью тросов и омегаобразных зажимов. Она уже прошла успешные испытания на военном объекте в Подмосковье, где продемонстрировала высокую эффективность и надежность.