Россия успешно испытала инновационную систему защиты от ударов беспилотников

Система была разработана на основе технических характеристик зарубежных беспилотников со взлетной массой до 60 килограммов, скоростью от 110 до 150 километров в час, практическим потолком в 6000 метров и полезной нагрузкой 20−29 килограммов. Длина фюзеляжа этих беспилотников составляет 2,8 метра, а размах крыльев — до 4,8 метра.

Система защиты состоит из прочных сеток, закрепленных на опорных стойках с помощью тросов и омегаобразных зажимов. Она уже прошла успешные испытания на военном объекте в Подмосковье, где продемонстрировала высокую эффективность и надежность.