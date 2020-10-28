Наука и технологии
Сегодня 19:08
Россия успешно испытала новую противоракету
В Казахстане
Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету для системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания прошли в Казахстане.
А именно на полигоне Сары-Шаган. ТАСС пишет, что противоракета поразила заданную цель. На испытаниях новинка подтвердила заложенные характеристики.
Предыдущий пуск ракеты на полигоне Сары-Шаган состоялся в 2019 году. Тогда противоракета тоже успешно поразила условную цель.
Также сегодня издание «РИА Новости» сообщило, что российские моряки запустили с фрегата «Адмирал Касатонов» новую противолодочную ракету. Эти испытания проходили в Баренцевом море. От ракеты под водой отделилась торпеда, за ней наблюдала атомная подлодка Северного флота. Также на испытаниях находились противолодочный самолёт Ил-38, вертолёт Ка-27 и катер-торпедолов Кольской флотилии.