Россия успешно запустила британские спутники для глобального интернета

Всего на орбиту отправили 34 спутника. Они уже приступили к работе. Сотрудникам OneWeb удалось успешно с ними связаться.

Изначально запуск этих аппаратов должен был состояться в конце 2019 года, но в итоге был перенесён по ряду причин. В частности, представители OneWeb заявляли, что им нужные дополнительные испытания.

Проект OneWeb предполагает развёртывание сети спутников для обеспечения широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру. Первые шесть аппаратов запустили в феврале 2019 с космодрома во Французской Гвиане.