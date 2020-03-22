Наука и технологии
Сегодня 15:22
Россия успешно запустила британские спутники для глобального интернета
34 аппарата
Вечером 21 марта ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и аппаратами OneWeb стартовала с космодрома Байконур. В итоге Россия успешно запустила британские спутники для глобального интернета.
Всего на орбиту отправили 34 спутника. Они уже приступили к работе. Сотрудникам OneWeb удалось успешно с ними связаться.
Изначально запуск этих аппаратов должен был состояться в конце 2019 года, но в итоге был перенесён по ряду причин. В частности, представители OneWeb заявляли, что им нужные дополнительные испытания.
Проект OneWeb предполагает развёртывание сети спутников для обеспечения широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру. Первые шесть аппаратов запустили в феврале 2019 с космодрома во Французской Гвиане.