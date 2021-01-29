Россия уточнила сроки массового вооружения гиперзвуковыми ракетами

По его словам, это произойдёт после окончания государственных испытаний в 2022 году. Несколько тестов ракета уже прошла. Её запускали с борта надводного корабля. Теперь «Циркон» намерены испытать пусками с подводных носителей. Завершение этого этапа испытаний планируется в 2021 году.

Напомним, ранее источники сообщили, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года произведёт залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Всего в этом году планируется провести семь пусков. Что касается подводного носителя, то в его качестве выступит многоцелевая подлодка проекта 885 «Северодвинск». С неё проведут не менее трёх пусков ракеты.