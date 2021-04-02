Наука и технологии
Сегодня в 15:31
Россия утвердила облик бомбардировщика будущего
Упор будет сделан на стелс-технологиях и «длинной руке»
Источник сообщил «РИА Новости», что Министерство обороны России утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика будущего — Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
ПАК ДА разрабатывает «Туполев». По словам источника, приоритет отдали снижению заметности бомбардировщика и дальнобойному вооружению. Сейчас уже ведётся строительство нескольких опытных образцов.
Известно, что ПАК ДА получит схему «летающее крыло», дозвуковую скорость и большую продолжительность полёта. На самолёте будут применять только внутрифюзеляжное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование будет автоматизировано до беспилотного режима. Также самолёт должен будет управлять группами беспилотников и применять весь спектр ракет класса «воздух — воздух».
ПАК ДА поступит на вооружение страны до 2027 года.