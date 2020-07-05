Россия увеличила дальнобойность электромагнитных пушек

Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. Опытные образцы электромагнитных пушек сейчас испытывают на полигонах. Ранее оружие могло эффективно стрелять лишь на дистанцию один-два километра. Но теперь показатели значительно выросли.

ТАСС рассказали, что испытания электромагнитных пушек идут с 2015 года. Последние полигонные стрельбы прошли весной. Специалисты уточнили, что оружие может уничтожать летательные аппараты на расстоянии в десять километров, просто сжигая электронные компоненты их бортовой аппаратуры.

Выстрел из электромагнитной пушки достигает цель мгновенно, так как электромагнитное излучение распространяется со скоростью света. На испытаниях оружие уже сжигало беспилотные летательные аппараты. Единственный минус таких комплексов — в потребности больших объёмов электроэнергии.