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Россия увеличит число подводных ракетоносцев
Закажет ещё две подлодки «Борей-А»
Стало известно, что Россия увеличит число подводных ракетоносцев. Министерство обороны страны планирует приобрести ещё два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А»).
Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, ведомство в августе заключит контракт с Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК) на строительство указанных подлодок. Подписание договора состоится на форуме «Армия-2020». По условия контракта, закладка кораблей состоится на «Севмаше» в 2021 году. Они будут построены до 2027 года.
Таким образом новые подлодки станут девятой и десятой по счёту субмаринами класса «Борей». Сейчас боевое дежурство несут только три судна базового проекта 955.
Все подлодки «Борей» и «Борей-А» могут нести на борту по 16 ракет «Булава» и вооружены торпедными аппаратами калибра 533 мм.