Россия увеличит число подводных ракетоносцев

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, ведомство в августе заключит контракт с Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК) на строительство указанных подлодок. Подписание договора состоится на форуме «Армия-2020». По условия контракта, закладка кораблей состоится на «Севмаше» в 2021 году. Они будут построены до 2027 года.

Таким образом новые подлодки станут девятой и десятой по счёту субмаринами класса «Борей». Сейчас боевое дежурство несут только три судна базового проекта 955.

Все подлодки «Борей» и «Борей-А» могут нести на борту по 16 ракет «Булава» и вооружены торпедными аппаратами калибра 533 мм.