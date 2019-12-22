Россия увеличит число ракет на кораблях

Пока фрегат находится в стадии проекта. Однако глава «Объединённой судостроительной корпорации» сообщает, что строительство корабля может начаться уже в 2020 году, если будет финансирование.

Пока на вооружении находится только один головной корабль проекта 22350 — «Адмирал Горшков». Ещё один серийный фрегат проходит государственные испытания, четыре корабля — строятся. Тем не менее потребности Военно-морского флота (ВМФ) России гораздо выше.

Что касается фрегатов проекта 22350М, то у них, естественно, будет увеличено водоизмещение (5400 до 7000 тонн). Кроме того, вырастет боекомплект системы ПВО «Полимент-Редут»: должен будет иметь 96 пусковых ячеек.