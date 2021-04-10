Наука и технологии
Сегодня в 11:02
Россия увеличит число военных роботов
Скоро появится целое подразделение
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна будет расширять линейку военных роботов. Уже скоро в войсках появится первое подразделение боевых беспилотников.
Шойгу пояснил, что в линейке будут тяжёлые роботы, разведчики, роботы радиационной и химической разведки, надводные и подводные роботы.
Начальник Главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров также заявил, что скоро будет создано первое подразделение боевых роботов. В его состав войдут 20 машин «Уран-9». Такие роботы пока несут службу в небольшом количестве.
Эксперт рассказал «Известиям», что Россия сегодня одна из трёх стран наряду с США и Китаем, которая способна обеспечивать навигацию стратегических беспилотников с помощью космической связи. И вообще у страны есть большой задел в производстве военных роботов.