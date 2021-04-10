Россия увеличит число военных роботов

Шойгу пояснил, что в линейке будут тяжёлые роботы, разведчики, роботы радиационной и химической разведки, надводные и подводные роботы.

Начальник Главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров также заявил, что скоро будет создано первое подразделение боевых роботов. В его состав войдут 20 машин «Уран-9». Такие роботы пока несут службу в небольшом количестве.

Эксперт рассказал «Известиям», что Россия сегодня одна из трёх стран наряду с США и Китаем, которая способна обеспечивать навигацию стратегических беспилотников с помощью космической связи. И вообще у страны есть большой задел в производстве военных роботов.