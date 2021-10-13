Россия увеличит дальность переносных зенитных ракетных комплексов

Наука и технологии
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Россия увеличит дальность переносных зенитных ракетных комплексовСейчас она составляет 6 километров
Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что началась разработка переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности.
Об этом пишет «РИА Новости». Уточняется, что сейчас максимальная дальность действия таких комплексов составляет пять-шесть километров. «Ростех» хочет увеличить дальность ПЗРК.
Замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк также сказал, что начались работы над увеличением вероятности поражения целей ПЗРК. В частности, хотя повысить чувствительность головок самонаведения комплексов. Это позволит уничтожать малоразмерные цели, например барражирующие боеприпасы или беспилотники.
Сейчас КМБ выпускает два типа ПЗРК: «Игла-С» и «Верба». Из них наиболее совершенным считается второй. Его дальность достигает шести километров, а высота поражения целей — 3,5 километра.