Россия увеличит дальность переносных зенитных ракетных комплексов

Об этом пишет «РИА Новости». Уточняется, что сейчас максимальная дальность действия таких комплексов составляет пять-шесть километров. «Ростех» хочет увеличить дальность ПЗРК.

Замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк также сказал, что начались работы над увеличением вероятности поражения целей ПЗРК. В частности, хотя повысить чувствительность головок самонаведения комплексов. Это позволит уничтожать малоразмерные цели, например барражирующие боеприпасы или беспилотники.

Сейчас КМБ выпускает два типа ПЗРК: «Игла-С» и «Верба». Из них наиболее совершенным считается второй. Его дальность достигает шести километров, а высота поражения целей — 3,5 километра.