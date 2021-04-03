Россия увеличит срок службы межконтинентальных баллистических ракет

Об этом рассказал гендиректор и генеральный конструктор предприятия-разработчика ракеты Александр Леонов. Он заявил, что УР-100Н УТТХ будут держать на боевом дежурстве столько, сколько нужно. Срок службы ракеты продлят ещё на три года. Сейчас предприятие проводит комплекс работ над оружием.

Что любопытно, в Ракетных войсках стратегического назначения Российской Федерации сейчас идёт процесс плановой замены ракет УР-100Н УТТХ. Сейчас их стоит на вооружении всего 50. Эти ракеты заменяются на «Ярсы». Однако в Ясненской дивизии УР-100Н УТТХ используются как носители гиперзвукового боевого планирующего блока «Авангард». Как долго ракета будет использоваться в качестве такого носителя, пока неясно.