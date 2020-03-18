Россия увеличит вдвое срок службы атомных подлодок

В частности, после ремонта и модернизации в апреле ожидают многоцелевую атомную подводную лодку Северного флота К-157 «Вепрь». Как рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов, военные не имели права прощаться с этим кораблём и ему подобными. Поэтому будет продолжаться ремонт и модернизация субмарин проектов 667 БДРМ, 971, 949. В результате работ подлодки смогут служить в два раза дольше.

Указанный выше «Вепрь» является ударной подводной лодкой третьего поколения проекта 971 «Щука-Б». Она отличается малой шумностью, предназначена для охоты за вражескими субмаринами и надводными кораблями, для охраны российских стратегических ракетоносцев.